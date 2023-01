Evenepoel et van Aert en stars, Philipsen étoile du sprint, Uijtdebroeks pour épater : qu’attendre des Belges pour la saison 2023 ?

Derrière les coureurs déjà cités qui devraient ratisser la majorité des succès belges la saison prochaine, il y a toute une série de coureurs que beaucoup de nations nous envient. Des coureurs déjà capables de gagner des courses importantes, qui ont peut-être moins brillé ces derniers mois, mais qui veulent frapper un grand coup en 2023.

Parmi les noms ronflants en qûete de succès, on retrouve naturellement Greg Van Avermaet. Le chasseur de classiques de l’équipe AG2R n’a plus gagné la moindre course depuis 2019. Une éternité pour un coureur de sa trempe. GVA a déclaré se sentir "mieux qu’il y a un an" avant d’entamer la saison et veut revenir au plus haut niveau avant de prendre sa retraite, probablement en 2024.

Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Yves Lampaert ou encore un Sep Vanmarcke en difficulté font eux aussi des grands noms du cyclisme belge capables "d’en claquer une belle" pendant le printemps.

Vainqueur de la Flèche Wallonne l’an dernier avec Bahraïn Victorious, Dylan Teuns avait rejoint l’équipe Israël en cours de saison. Reste à voir s’il trouvera ses marques dans sa nouvelle équipe pour briller sur les Ardennaises et/ou sur les étapes de Grands Tours.

Et qu'attendre encore de Tim Wellens ? Parti de chez Lotto après 10 années remplies de succès et de déceptions, il a atterri chez UAE pour entamer, à 31 ans, une nouvelle partie de carrière. Parviendra-t-il à se frayer un chemin pour ses ambitions personnelles dans une équipe remplie de champions? Difficile à dire.