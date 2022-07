Evenepoel et Alaphilippe ont terminé leur stage en altitude : "Remco est affûté", explique Lefevere

C’est donc à San Sebastian qu’Evenepoel va de nouveau pointer le bout de son nez en compétition. Une course qu’il avait remportée en 2019 alors qu’il n’avait que 19 ans. "Remco veut toujours gagner. On verra comment les jambes tournent. Son objectif, c’est d’être à 100% pour la Vuelta", rappelle Lefevere. "Sur la Vuelta, il va essayer de faire des résultats. Si ça marche tant mieux si ça ne marche pas tant pis. On oublie parfois qu’il n’a que 22 ans… bien sûr il ne faut pas le comparer à Pogacar car c’est un phénomène. Des coureurs qui ont gagné des Grands Tours à 22 ans, ils ne sont pas nombreux."

Lefevere reste ceci dit optimiste en vue du Tour d’Espagne. "Oui, je suis optimiste. Mais naturellement, les courses doivent être courues. Il y a beaucoup de grands coureurs qui seront présents sur la Vuelta et les côtes sont plus raides qu’au Tour de France."

Qui seront les hommes pour entourer Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe ? C’est encore le flou pour le moment chez Quick-Step même si l’encadrement a déjà une idée des coureurs qui pourraient être du voyage en Espagne. "On n’a pas encore choisi. On doit encore faire la sélection. On aura sans doute Dries Devenyns, peut-être Fausto Masnada, on verra si Ilan Van Wilder sera là… on doit encore voir. On va certainement amener un sprinteur aussi", a précisé Lefevere.