Evenepoel en pleine bourre, un surprenant Vine, Roglic pas à 100%, les enseignements de la première semaine de la Vuelta

Le plus fort sur les pentes menant vers Laguardia, c’est pourtant Primoz Roglic, qui s’impose sur la quatrième étape et endosse le maillot rouge de leader. Remco Evenepoel, qui a joué les équipiers pour un Julian Alaphilippe finalement en panne de jambes, termine huitième mais ne concède pas de temps au Slovène, hormis les bonifications.

Si dans la cinquième étape menant à Bilbao les favoris ne bougent pas, la sixième étape est le théâtre du premier coup de force de Remco Evenepoel. Bien lancé par son équipe, le Belge accélère rapidement, à plus de 8 kilomètres de l’arrivée, et lâche un à un ses adversaires. Seul Enric Mas parvient à rester dans sa roue. Evenepoel s’empare du maillot rouge et envoie un message fort. Ceux qui pensaient qu’il ne pouvait grappiller du temps que sur le chrono se sont trompés, Remco sait aussi creuser des écarts dans la montagne. Et si l’on pensait qu’il allait plutôt rester en observation sur les premières étapes de montagne, c’est tout le contraire qui s’est passé.

Lors de la 8e et la 9e étape, Remco Evenepoel va encore appuyer sur l’accélérateur pour prouver à ses adversaires qu’il est le patron de cette Vuelta. D’abord sur le Collau Fancuaya où seuls Roglic et Mas vont pouvoir suivre le tempo imposé par l’ancien joueur d’Anderlecht. Puis sur les Praeres, un véritable mur de 3,8km à 13% de moyenne avec des passages à plus de 16%, où Evenepoel va à nouveau distancer tous ses adversaires.

Quel que soit le type d’ascension, courte, longue, roulante, avec des pentes élevées, Remco Evenepoel a montré qu’il était le plus costaud parmi les favoris lorsque la route s’élevait et va attaquer la deuxième semaine avec 1 minute 12 d’avance sur son dauphin, Enric Mas et 1 minute 53 sur Primoz Roglic.