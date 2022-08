Evenepoel désolé de l’abandon d’Alaphilippe : "Essayer de gérer cette situation le mieux possible"

Quick Step-Alpha Vinyl est désormais privé d’un pion important. Alaf était très présent aux côtés du leader de la Vuelta dans les étapes montagneuses. Son absence aura-t-elle un impact sur la course et sur la stratégie ? "Oui et non. Je pense que l’équipe est très forte. Loulou va nous manquer. Mais il reste encore 5 gars et chacun va se donner à fond. On n’est pas la seule équipe à avoir perdu des coureurs, soit à cause de la maladie ou des chutes. Jumbo est à 5, Ineos a aussi perdu deux coureurs. Il faut essayer de gérer cette situation le mieux possible".