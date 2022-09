Evenepoel conserve son avance, Ayuso sur le podium provisoire : les classements après la 17e étape

Statu quo sur la 17e étape de la Vuelta ce mercredi entre Aracena et le Monasterio de Tentudia (162,3 km). Malgré une tentative timide d'Enric Mas, Remco Evenepoel a conservé son avance sur ses adversaires au général.

Suite à l'abandon de Primoz Roglic, Mas s'est emparé de la 2e place du général à 2:01 d'Evenepoel alors que Juan Ayuso est désormais 3e avec 4:51 de retard.

Vainqueur du jour, Rigoberto Uran a récupéré plus de cinq minutes au général et intègre le top 10 (9e). Le Colombien a remporté cette 17e étape dans le même temps que le Français Quentin Pacher et avec deux secondes d'avance sur Jesus Herrada. Marc Soler (+0:15) et Kenny Elissonde (+0:26) complètent le Top 5.