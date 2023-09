"Evenepoel avait trop de choses à gérer sur la Vuelta, on est trop durs avec lui" analyse Rodrigo Beenkens

"Mentalement, il est extraordinaire. On oublie qu’il a 23 ans. Il s’est occupé de trop de choses. C’est important d’avoir une équipe solide mais il faudra surtout qu’il soit concentré sur une chose : la course", avance Rodrigo, suivi par son confrère. "On oublie l’aspect mental du cyclisme, il avait passé près de 80 jours en stage en altitude. L’enchaînement des objectifs avec, à chaque fois, un statut de favori à défendre, c’est usant. Quand on enchaîne autant de choses avec, à chaque fois, de grandes ambitions, c’est humain de pouvoir craquer. "

Dans la foulée, Rodrigo veut rappeler la jeunesse d’Evenepoel. "Au même âge, Vingegaard n’avait gagné qu’une étape du Tour de Pologne et finissait 46e de la Vuelta alors qu’Evenepoel en est à 50 victoires. Gardons ces éléments en tête. Il a plus de réussite que d’échecs cette saison. Après le Tour de San Juan qui servait de préparation, il gagne le tour des Émirats arabes unis, il est battu aux bonifications au Tour de Catalogne face à Roglic, il gagne Liège-Bastogne-Liège et les championnats de Belgique qui ne lui convenaient pas après la déception du Giro qu’il a dû abandonner alors qu’il était en tête. Ensuite, il gagne San Sebastian et les Mondiaux de contre-la-montre. Il doit s’habituer, de temps en temps, à ne pas atteindre ses objectifs, les médias et le public aussi."

La préparation tronquée du champion de Belgique a également été un problème pour lui. "Sa préparation pendant l’été était axée sur le titre de champion du monde du contre-la-montre qu’il plaçait au-dessus de tout. Il y avait cinq semaines entre la fin des Mondiaux et la fin de la Vuelta donc le pic était extrêmement long avec des préparations très distinctes", avance Quentin Finné. "C’est vrai qu’il n’a pas pu préparer cette Vuelta comme il a pu le faire au Giro. Patrick Lefevere disait même qu’Evenepoel n’aurait pas eu ce jour sans si les Mondiaux étaient après la Vuelta, enchérit Rodrigo qui ajoute que le coureur avait trop de choses à gérer. La défaillance est plus mentale que physique sinon il ne reviendrait pas comme ça le lendemain. Il a gaspillé d’énergie dans beaucoup de choses, il y a eu des affaires extra-sportives. Les premiers jours, il s’est énervé à gauche et à droite. Au-delà du mental, il y a aussi l’émotionnel qui le fera gagner mais aussi parfois perdre."