Evenepoel après sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège : "Je ne me suis jamais senti aussi fort"

Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) s’est imposé sur la Doyenne pour son premier Liège-Bastogne-Liège ce dimanche après un solo de 14 kilomètres. Il a pris le risque d’attaquer dans La Redoute, à 29 kilomètres de l’arrivée et a ensuite résisté au retour d’un petit groupe de favoris, dont Wout Van Aert (3ème).

Il a pu profiter pendant la dernière descente vers Ans, faisant signe à la caméra à plusieurs reprises. A l'interview, il était très ému. "C’est fou, c’est incroyable de gagner pour mon premier Liège-Bastogne-Liège, sur ma course préférée. C’est un rêve qui devient réalité. D'autant que j'arrive en solitaire."

Il avait confié avant la course vouloir partir de loin, et c'est ce qu'il a fait. "Je voulais mettre une bombe dans la Redoute et j‘ai réussi. J’ai pu garder un écart jusqu’à l’arrivée. C’était mon meilleur jour sur le vélo depuis le début de la saison. Plus encore, je pense que je n’ai jamais été aussi fort depuis que je suis devenu pro."

Il a aussi souligné le soutien du public jusqu'à l'arrivée. "Il y avait énormément de monde dans la Roche-aux-Faucons. Ca m’a donné des frissons. Les fans ardennais ce sont des très bons supporters !"