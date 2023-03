Evenepoel après sa victoire en Catalogne : "J’ai montré que j’avais de la vitesse dans un sprint après une étape très difficile"

Remco Evenepoel a remporté la troisième étape du Tour de Catalogne mais ne prend pas le maillot de leader à Primoz Roglic. Les deux hommes sont cependant dans le même temps, mais le Slovène a réalisé de meilleures places sur les trois premières étapes. Le Belge est tout de même satisfait de sa victoire et du travail de son équipe comme il l'a expliqué après l'étape au micro d'Antoine Plouvin : "J’ai été deux fois tout près de la victoire. Surtout la première étape, j’étais un peu frustré parce que c’était de ma faute. Aujourd’hui, j’avais de très bonnes jambes, j’avais beaucoup de confiance en l’équipe et dans ma condition. Ce qu’on a montré, c’était le plan, ce qu’on voulait faire. On savait qu’il y avait une montée assez longue et difficile avant la montée finale. Je suis très heureux du résultat et du travail de l’équipe. Ils ont montré qu’ils sont en bonne forme, qu’ils sont très forts et qu’ils sont capables de porter la pression sur leurs épaules. Que des sensations positives et ça dit beaucoup pour le futur et le Giro".

Battu par Roglic sur la première étape et par Ciccone et Roglic sur la deuxième, le champion du monde tient sa revanche : "Je pense que c’est bon pour mon moral de le battre dans un sprint, avec un écart. Si je suis un peu plus proche dans sa roue lundi, je pense que je gagne l’étape, mais aujourd’hui j’ai montré que j’avais de la vitesse dans un sprint après une étape très difficile".

L'objectif pour Evenepoel est maintenant de jouer la victoire finale sur le Tour de Catalogne : "Je pense que l’étape de vendredi sera décisive. C’est une montée assez raide et difficile, une montée qui me plaît bien. On va essayer de récupérer demain. Je pense que tous les coureurs du classement général vont vouloir récupérer un peu parce qu’il y a eu trois jours assez intensifs. On va essayer de bien récupérer et vendredi on y va".