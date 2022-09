Evenepoel après la 17e étape : "Ce n’était pas facile de répondre aux attaques de Mas"

Une dernière ascension où le leader de la Vuelta a dû se frotter à son nouveau dauphin, l'Espagnol Enric Mas, passé à la 2e place du général après l'abandon de Primoz Roglic.

"Mas allait bien vite", a reconnu Evenepoel. "Ce n'était pas facile de répondre à ses attaques. Ça veut dire qu'il a encore les jambes. J'étais un peu surpris qu'on ne soit que deux après sa première attaque. A l'arrivée, on a aussi vu que c'était le seul qui pouvait me suivre quand j'ai accéléré. La Vuelta est loin d'être finie."

En plus de ses 2:01 d'avance accumulées tout au long de cette Vuelta, Evenepoel peut compter sur un autre avantage sur son adversaire : Les deux hommes ont été équipiers chez Quick-Step en 2019 lors de la première année pro d'Evenepoel.

"On le connaît bien et on sait comment il va courir. Il a un grand moteur, il est assez léger. Ce n'est peut-être pas ses pourcentages préférés qui arrivent maintenant mais il grimpe bien et a encore une belle accélération dans les jambes", a réagi Evenepoel qui se prépare déjà à l'étape de jeudi où il s'attend à ce que "les jambes parlent"