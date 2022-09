Evenepoel après l'abandon de Roglic : "Ça ne changera rien à notre tactique"

Remco Evenepoel s'est retrouvé avec un nouveau dauphin au classement général, en la personne d'Enric Mas, mercredi matin suite à l'abandon de Primoz Roglic, victime d'une chute mardi. Le leader de cette Vuelta dispose désormais de 2:01 d'avance sur son plus proche poursuivant.

"Cela ne changera rien à notre tactique et à notre mentalité", a-t-il déclaré juste avant le départ. "On doit rester concentré car la Vuelta ne se terminera qu'à Madrid. Chaque jour est un jour nouveau. Je dois me préparer à un autre duel mais c'est dommage surtout pour Primoz et pour l'équipe Jumbo", a encore déclaré Evenepoel.

"Suivre et ne pas perdre de temps. C'est le plus important pour aujourd'hui et demain", a résumé le Belge avant de prendre le départ de la 17e étape.