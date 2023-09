Evenepoel adepte de l’échappée, Bahrain sans succès, Uijtdebroeks attaqué : les faits marquants de la 18e étape de la Vuelta

À quelques kilomètres de la dernière ascension du jour, deux coureurs Bora attaquent. Cian Uijtdebroeks et Alexandr Vlasov ? Pas du tout. Si le Russe est bien présent, il est en compagnie de Nico Denz. Étonnant quand on sait que la seule place qu’il peut raisonnablement reprendre sur une telle tentative est celle de… Uijtdebroeks. Pris en chasse par UAE et Movistar, les fuyards seront revus dès les premiers lacets de l’ultime col. Lâchés par les meilleurs, le Belge et son coéquipier ont ensuite travaillé ensemble pour perdre un minimum de temps. Tout va bien donc entre les Bora.