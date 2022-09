Evenepoel 3e du contre-la-montre des Mondiaux : "Un des meilleurs chronos de ma vie"

Le focus est désormais placé sur la course en ligne de dimanche prochain où le coureur de Schepdaal aura sans doute son mot à dire.

"Les jambes sont encore là mais c’était difficile de récupérer à 100% de ma Vuelta avec le jetlag, le voyage, etc. Je ne veux pas utiliser ça comme une excuse pour aujourd’hui. Si je peux avoir ces jambes dimanche prochain ce serait bien. J’ai juste eu un moment difficile au début du 2e tour. J’ai bien terminé donc ça veut dire qu’il y a de la force et du fond. Je pense que pour une course longue comme dimanche prochain, c’est une bonne chose. Il faut juste garder la concentration, bien récupérer, faire des petites sorties et puis on verra ce qu’il se passera", a conclu Evenepoel.

Ce dimanche Remco a conquis la 3e médaille de sa carrière dans la catégorie élite aux Mondiaux de cyclisme. En 2019, il avait décroché la médaille d’argent du chrono derrière Rohan Dennis. Il avait terminé également troisième l’an dernier derrière Filippo Ganna et Wout van Aert.