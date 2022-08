Evénements climatiques extrêmes : les animaux ne doivent pas être oubliés.

Inondations, feux de forêt, ouragans… Les animaux sont eux aussi menacés lorsqu’ils sont confrontés aux catastrophes naturelles. A quels risques sont-ils exposés et comment mieux les protéger ? Nous avons posé la question à une membre européenne du Fonds international pour la protection des animaux.

Lorsque l'on réfléchit aux conséquences des catastrophes naturelles, notre première pensée se dirige naturellement vers les humains. Mais les animaux sont tout aussi impactés. Pour améliorer leur prise en charge et leur sécurité lors des événements climatiques extrêmes, le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) déploie actions de prévention, de terrain et de sensibilisation.

Après l'ouragan Katrina survenu en 2005 aux États-Unis, cette ONG internationale a lancé plusieurs programmes pour secourir les animaux en cas de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Ils ont, depuis, été développés dans plusieurs pays de l'Hémisphère Sud comme l'Indonésie ou l'Australie, et plus récemment en Europe.

Entretien avec Charlotte Von Cröy, chargée de campagnes au sein du programme européen de Secours d’urgence lors de catastrophes et Réduction des risques de l’IFAW.

Comment intervenez-vous sur le terrain, en Europe et dans le reste du monde ?

La nature de nos actions va bien sûr dépendre du type de catastrophe, de son envergure et de son origine. Nous sommes par exemple intervenus en Pologne à la frontière ukrainienne entre le 12 mars et le 30 juin. Notre objectif premier était d'aider les autorités polonaises face à l’afflux massif de réfugiés ukrainiens qui amenaient avec eux leurs animaux de compagnie. L’Ukraine ne faisant pas partie de l’Union européenne, les réglementations spécifiques aux animaux de compagnie ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne le vaccin contre la rage.

Étant donné le contexte de crise, les autorités vétérinaires ont assoupli les normes de réglementation, à condition que les animaux provenant d'Ukraine soient vaccinés et pucés à leur arrivée à la frontière. Les autorités vétérinaires polonaises ont été rapidement dépassées. Nous avons donc aussi trouvé deux vétérinaires ukrainiennes volontaires pour offrir leur soutien aux autorités polonaises. Une aide précieuse puisqu’elles pouvaient communiquer avec les réfugiés.

Nous avons aussi proposé des services de première nécessité pour les animaux (gamelles, laisses, caisses de transport) ainsi qu'un refuge pour les faire boire et manger. Parmi toutes les tentes humanitaires présentes à la frontière, nous étions la seule dédiée au secours animal. Au total, une quarantaine d’intervenants se sont déployés sur le territoire pendant cette période.

Mais la plupart du temps, nous intervenons pendant ou après des catastrophes naturelles. En Australie, l’équipe d’IFAW a aussi entraîné un chien pour qu’il détecte les poils de koala, ce qui a permis de récupérer de nombreux animaux blessés lors des incendies de forêt.

Nous menons également des actions de prévention : par exemple en Birmanie, les fortes inondations survenues en 2015 ont provoqué une grande perte de bétail. L’IFAW a donc installé des plateformes surélevées de terre sur lesquelles les animaux d'élevage peuvent se réfugier, afin d'éviter les noyades.

Les animaux sont souvent décrits comme "les grands oubliés" des plans de sauvetage déployés lorsqu'une catastrophe majeure survient (le même constat a d'ailleurs été fait en Ukraine). Observez-vous une amélioration depuis que vous avez lancé le programme en Europe ?

Dans l’Union européenne, il n’y a pas de loi spécifiant la prise en charge systématique des animaux dans les plans de secours si bien qu’en cas d’urgence, on ne sait pas exactement qui envoyer pour réaliser cette mission spécifique. Il y a toutefois des évolutions notables, par exemple en France avec la loi Matras qui, depuis novembre 2021, inclut le secours animal dans les missions qui incombent aux services départementaux d’incendies et de secours en cas de catastrophe. En clair, cela signifie que les animaux doivent être pris en charge par les pompiers en cas de catastrophe naturelle. Ils figurent donc en deuxième place après les humains. Une suite logique du fait de considérer les animaux comme des êtres dotés de sensibilité et non plus comme des biens matériels. Quand le statut de l’animal change, cela contribue à faire évoluer les mentalités ainsi que les lois, qui doivent également le prendre en compte.

Quelles sont les mesures urgentes à mettre en place ?

Beaucoup de propriétaires refusent de se faire évacuer si leur animal n’est pas là, ce qui met les secouristes et les gens en danger car ils perdent un temps précieux. Je pense qu’il faudrait, lorsque cela est possible, bien sûr, que les animaux soient évacués en même temps que leurs propriétaires et accueillis dans un refuge temporaire, de préférence sans séparation. Cela limiterait considérablement le choc et le stress ressentis par les animaux, ainsi que par leurs maîtres.

Votre programme prend en compte tous les types d'animaux, qu'ils soient domestiques, sauvages ou d'élevage. Mais y en a-t-il qui sont plus impactés que d'autres ?

Difficile de répondre à cette question en ce qui concerne les animaux sauvages. Nous savons bien sûr qu’ils sont fortement menacés par les incendies puisque par définition, les feux de forêt surviennent généralement dans des zones très boisées. Le problème avec les animaux sauvages, c'est qu'ils ne vivent pas avec ou près de nous, comme c’est le cas des animaux domestiques ou d’élevage. Il est donc particulièrement difficile d’évaluer précisément les pertes.

Nous savons en revanche que les animaux juvéniles (petits mammifères, insectes, batraciens), qui n’ont pas la capacité de fuir, sont les plus menacés. D'autant que les animaux disposent de moins en moins de chemins pour s’échapper à cause de toutes les infrastructures humaines (routes, habitations...). Mais ceux qui parviennent à s'enfuir ne sont pas tirés d'affaire pour autant : ils peuvent mourir intoxiqués plus loin ou se faire renverser par des voitures, comme on l’a récemment vu en Gironde.

Un autre problème est que l'intensité et la fréquence grandissante des catastrophes naturelles détruisent les zones d'habitat de la faune sauvage, qui dispose de moins en moins de temps pour s'adapter à ces nouvelles conditions.

Comment les citoyens peuvent-ils contribuer à venir en aide à ces animaux (en dehors des dons) ?

Ils peuvent agir à plusieurs niveaux. Un propriétaire d’animal peut par exemple adopter toutes sortes de précautions : mettre une puce à son animal de façon à ce qu’il puisse le retrouver plus facilement après une éventuelle séparation. Nous conseillons également de posséder un kit d’évacuation d’urgence pour animal chez soi, qui comporte des médicaments, un carnet de vaccination, de l’eau, un peu de nourriture et éventuellement une médaille d’identification.

On préconise aussi d’avoir une caisse de transport à disposition, particulièrement utile pour les chats ou les petits chiens. On peut aussi faire au préalable une liste de refuges ou d’hôtels qui acceptent les animaux pour trouver rapidement un point de chute en cas de besoin. Il existe par ailleurs des autocollants que l'on peut mettre sur les fenêtres d’un habitat pour signaler aux pompiers que des animaux se trouvent à l’intérieur.

Les citoyens peuvent aussi agir sur le levier politique en essayant de convaincre les maires ou les élus locaux d’intégrer les animaux dans les plans de secours communaux, par exemple en lançant une pétition.

De manière générale, que pensez-vous de la prise en considération du sort des animaux par le grand public dans le cas de figure précis des catastrophes naturelles ?

Je me réjouis que l'on en parle de plus en plus dans les médias. Je trouve aussi qu’il y a une grande solidarité citoyenne qui se met en place avec beaucoup d’initiatives, par exemple les groupes Facebook où les gens proposent leur aide pour chercher des animaux, les héberger… En Gironde, un éleveur a même proposé son terrain de 2-3 hectares pour recueillir des vaches et des chevaux qui avaient dû être évacués ! L'une des ambitions de l'IFAW est justement d’essayer de coordonner tous ces réseaux (initiatives citoyennes, ONG) pour décupler leur efficacité.