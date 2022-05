Eveil aux langues pour le niveau 3-4 : on réalise un portrait-robot en néerlandais !

Le verbe être/zijn, à l'indicatif présent :

ik ben, je bent, hij is, we zijn, jullie zijn et ze zijn.

Ici nous aurons "hij is", le personnage est... petit !

Le verbe avoir/hebben, à l'indicatif présent :

ik heb, je hebt, hij heeft, we hebben, jullie hebben, ze hebben.

Nous avons dans les informations : "hij heeft" = il a !