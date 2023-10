13ème candidate lors de cette ultime soirée des Blinds, Eve éprouve une immense passion pour le chant et la danse qu’elle pratique depuis longtemps. Lors de son audition, la jeune candidate venue de Boniez nous a préparé une magnifique reprise du titre " Facile " de Camélia Jordana. Ce titre sorti en 2020 comptabilise plus de 14M de vues sur YouTube et a connu un succès sur la scène française.

Malgré son tout jeune âge, la jeune chanteuse a fait preuve de courage en gérant son stress et en primant sur l’émotion dans son chant.

Persuadée de pouvoir l’emmener loin, Alice On The Roof a décidé de déroger aux règles et d’accueillir une treizième candidate dans son équipe lors de cette seconde saison de The Voice Kids.