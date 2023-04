Eve Duchemin réalisatrice de "Temps mort" : "Mon travail, ce sont des rencontres avec des gens"

Premier long-métrage pour la réalisatrice et documentariste Eve Duchemin, "Temps mort" est un film dur, sans concession, mais qui témoigne d’un vrai regard de cinéaste.

"Temps mort", c’est une étude de comportement. Pas d’explication : on ne saura jamais quels délits ont commis chacun de ces détenus, même si, par des petits détails égrenés au cours du film, on les devine. Pas de jugement moral non plus : dans la foulée du précepte de Simenon ("comprendre mais ne pas juger"), la caméra d’Eve Duchemin scrute les comportements, les doutes, les difficultés de dialoguer.

Comment passe-t-on de la recherche et de l’écriture documentaires, à l’élaboration d’un scénario de fiction ? Les réponses dans l’interview intégrale d’Eve Duchemin.