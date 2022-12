Evazion, la start-up de Mont-St-Guibert qui surfe avec succès sur la tendance des vacances en van

On a dépassé les objectifs qu’on s’était fixés

Lancée en mai dernier, la plate-forme a déjà séduit des centaines d’utilisateurs. "On a dépassé les objectifs qu’on s’était fixés. On a vendu plus de 400 nuitées rien que sur cet été, une centaine de véhicules sont partis. Et on a déjà dépassé de beaucoup le nombre de terrains qu’on voulait avoir", constate-t-il. L’objectif d’EvaZion est d’évoluer à son rythme, mais de proposer à terme des spots dans toute l’Europe, alors qu’aujourd’hui seuls la France, le Portugal et la Belgique sont desservis. "On sait que de plus en plus de gens veulent partir en roadtrip et ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des endroits où s’arrêter, poursuit-il. Notre ambition l’année prochaine est de couvrir la plupart des zones intéressantes en France, et de s’ouvrir vers l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne et peut-être des spots en montagne". De quoi étoffer également l’équipe, qui compte déjà une dizaine de collaborateurs.