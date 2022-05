Evasion vers le soleil grâce à la très belle live session "Cuba" de l’artiste bruxelloise Cléo

L’artiste bruxelloise Cleo est de retour avec un morceau qui sent bon le soleil, inspiré par son voyage à Cuba. Le signe d’une renaissance et d’un retour prochain.

"Ce titre parle de voyage, d’évasion, d’oubli et certainement un peu de fuite aussi. Un trop plein de tout, une saturation du quotidien, de la grisaille belge, des gens qui tirent la gueule. Cette impression d’étouffer et de ne plus y voir clair. " Le titre "Cuba" est une jolie invitation à sortir du train-train du quotidien pour prendre une bonne bouffée d’air frais. C’est en quelque sorte un nouveau départ pour la chanteuse. Cléo explique qu’il y a un an, elle a décidé de partir à Cuba sur un coup de tête. Après un voyage de trois semaines, elle est revenue ressourcée et inspirée par la musique cubaine : la salsa, les percussions, les voix chaudes et gorgées de rayons de soleil cubain. Si Cléo a écrit ce joli morceau avant son départ, c’est à son retour qu’elle l’a terminé.

J’avais besoin d’une pause, j’étais en dépression. J’ai écrit cette chanson littéralement trois jours avant de partir à Cuba.

Cette live session est portée par des musiciens cubains, ce qui ajoute une touche de bonne humeur et de chaleur. "Pour la vidéo, j’avais envie de proposer quelque chose de plus intime qu’un clip qui coûte cher. J’ai pris le pari de revisiter ma chanson en live. Le morceau sonne vraiment différemment de la version studio car on la rejoue avec différents types d’instruments." explique Cléo au micro de Sébastien Van Mulders de BX1.

Une chose est sûre, après avoir écouté cette très belle live session on a qu’une envie : "partir à Cuba vendredi".

Un avant-goût coloré de son EP de 7 titres à venir début septembre… En attendant suivez l’artiste sur Facebook et Instagram.