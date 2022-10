Evasion discale, le concept pour les amoureux de musique et d’écoute active

Comme l’explique Guillaume, les sessions peuvent parfois provoquer des réactions très variées : "certaines personnes me rapportent qu’elles ont vécu cela comme une forme de méditation, voire comme de la pleine conscience, car elles réussissent vraiment à avoir une écoute active. Elles développent une autre oreille grâce à la petite introduction théorique. D’autres m’ont dit que leur avaient donné envie de lire les paroles de tous leurs albums favoris, et qu’elles n’y avaient jamais pensé. Aussi, certaines personnes se détendent et s’évadent parfois tellement, qu’on entend toujours au moins un ronflement !"