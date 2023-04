Evasion de Saint-Hubert : deux détenus arrêtés à Paris et rapatriés en Belgique

L’enquête se poursuit après à l’évasion de dix détenus vendredi au centre de détention de Saint-Hubert. Il ne reste plus que deux fugitifs à retrouver. Six détenus avaient été récupérés vendredi par la police à Harsin, Nassogne et Libramont. Ces six évadés ont pu être réintégrés dans les prisons de Marche et Arlon. D'après le parquet du Luxembourg, deux autres détenus ont été arrêtés à Paris ce dimanche, des mandats d’arrêt européen ont été délivrés à leur encontre en vue de leur remise aux autorités belges. Ce qui a été réalisé, ils ont été rapatriés et incarcérés dans une prison belge. L’enquête est confiée au service d’enquête de la zone de police Semois de Lesse. Deux détenus sont donc toujours recherchés.