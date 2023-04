Evans Chebet remporte le marathon de Boston, Eliud Kipchoge 6e

Voir Kipchoge, maître de la distance ces dernières années, se "trouer" est assez rare tant sa régularité est impressionnante. Il a remporté 15 de ses 18 marathons. Il a terminé une fois 2e. Bref, le Kényan est un métronome.



Faut-il s’inquiéter à un peu plus d’un an des Jeux où il tentera un triplé inédit ? Peut-être pas. En 2020, il s’était classé 8e à Londres avant de se parer d’or à Tokyo l’été suivant.



Mais le patron à trois ans de plus et il fêtera ses 40 ans quelques mois après les JO de Paris. Cette faille dans sa cuirasse peut en tout cas donner de l’espoir à ses adversaires. Kipchoge n’est pas invincible.