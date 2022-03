Evan Rachel Wood demande la suppression du clip de Marilyn Manson avec son agression sexuelle : YouTube étudie la question

L’interprète de Dolores dans " Westworld " a lancé une pétition dans sa story sur Instagram pour demander que le clip soit retiré de Youtube car il enfreint les directives et politiques de la communauté. La pétition, qui compte en ce moment plus de 7 000 signatures, ajoute que " la vidéo enfreint les consignes et les politiques " au niveau de la pornographie, la nudité, la sexualisation non désirée et le contenu violent.

Dans un communiqué partagé par le média Pitchfork, Jack Malon le porte-parole de Youtube a déclaré "Nous surveillons la situation de près et prendrons les mesures appropriées si nous déterminons qu’il y a une violation de nos directives sur la responsabilité des créateurs ". Youtube pourrait supprimer la vidéo en fonction de la décision de justice, en cas de condamnation ou d’aveux.