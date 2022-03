Evan Rachel Wood affirme que Marilyn Manson la surveillait en permanence

Dans un extrait de la deuxième partie du documentaire "Phoenix Rising", l’actrice Evan Rachel Wood affirme que Marilyn Manson "surveillait tous ses mouvements".

Elle accuse le chanteur de l’avoir rendue paranoïaque en lisant ses e-mails : "Manson avait piraté mes e-mails. Il me surveillait et il avait des gens qui me surveillaient, encore une fois en affirmant que c’était pour mon bien". Elle poursuit : "Je l’ai vu pirater des ordinateurs portables et recueillir des informations sur des gens pour les faire chanter. Il a piraté mon ordinateur et mes comptes sur les réseaux sociaux. Il surveillait tous mes mouvements. Je ne pouvais plus contacter qui que ce soit pour dire que j’avais besoin d’aide".

Dan Cleary, ancien assistant du musicien, a corroboré ces affirmations : "Quand j’étais son assistant, il avait les informations de toute personne qui se connectait sur son Wi-Fi. Il était capable de cloner des téléphones ou des ordinateurs portables".

Marilyn Manson fait actuellement l’objet de poursuites de la part d’Evan Rachel Wood, Ashley Morgan Smithline, Esmé Bianco et Ashley Walters. Suite à ces accusations, le chanteur a été lâché par sa maison de disques, Loma Vista et par son manager de longue date, Tony Ciulla. Le chanteur a également été écarté de ses projets télévisés.

Le documentaire Phoenix Rising raconte le parcours de l’actrice Evan Rachel Wood, décidée à révéler que son agresseur était le musicien Marilyn Manson. Le film sera diffusé sur HBO ces 15 et 16 mars.