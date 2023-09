Evan Ferguson, triple buteur contre Newcastle : un teenager qui donne des ailes à Brighton

Formé sur les prés carrés de Dublin (St. Kevin’s Boys, Bohemian Football Club), Evan est le fils de Barry Ferguson (l’ancien défenseur de Coventry, pas l’ex-capitaine des Rangers). Arrivé sur la pointe des pieds à Brighton en janvier 2021, le rejeton ne tarde pas à se faire un nom dans la station balnéaire. Avec 18 buts en 39 matches chez les espoirs des Seagulls, il frappe vite aux portes de l’équipe première. Un an après son arrivée dans le Sussex, il reçoit ses premières minutes en FA Cup contre West Brom. Son équipe est menée, il monte au jeu et délivre l’assist sur le but égalisateur de Jakub Moder. Neal Maupay composte la victoire dans la foulée.



Pas mal pour un début. Même si dans les semaines qui suivent il voyage surtout entre la tribune et le banc. Le club ne veut sans doute pas griller son joyau qui intègre définitivement l’effectif pro à l’été 2022. Ferguson doit ronger son frein encore quelques mois. Mais son heure va venir. Celui qui est devenu international irlandais (6 sélections 2e buts) quelques jours après ses 18 ans le sent. Il le sait. Et comme toutes les stars, il choisit son moment pour entrer dans la lumière.



Il inscrit son premier but en championnat en le 31 décembre face à Arsenal sous les spotlights du boxing day. Brighton perd contre Arsenal, mais le prodige est lancé. Un but et un assist contre Everton pour sa première titularisation, un assist face à Liverpool, une réalisation dans l’antre des Foxes de Leicester. Tout cas en l’espace d’un mois.



Forcément, son temps de jeu augmente. Roberto De Zerbi lui fait confiance. Il lui rend avec 6 réalisations, toutes compétitions confondues.