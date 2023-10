Evalyn a 14 ans et elle vient de Huy. Quand elle est née, la sage-femme a dit à sa maman qu’elle sera chanteuse. Sa maman est une grande fan de la chanteuse Linda Lemay et lors d’un concert Evalyn a eu la chance de partager la scène quelques instants avec la chanteuse. Evalyn possède une voix très touchante, mature et émotive. Pour son Blind, elle reprend " Le plus fort c’est mon père " de Linda Lemay qu’elle dédie à son papa.