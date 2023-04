Evaluation des enseignants : les sanctions reportées à 2026 au plus tôt

Les enseignants étaient encore dans la rue hier à Bruxelles pour une grande manifestation. Et parmi les – nombreux – motifs de leur mécontentement, il y avait encore et toujours le projet d’évaluation des enseignants.

Un projet en deuxième lecture, ce matin, par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait opportunément déplacé sa réunion hebdomadaire de jeudi à vendredi pour éviter les manifestants de la veille. Et précisément, en deuxième lecture, fort diplomatiquement, le gouvernement a décidé de couper "la poire en deux".

Il a validé la première partie du texte portant sur l’encadrement, l’accompagnement et la formation continue des profs, partie globalement saluée par les syndicats et les enseignants. Mais sur la seconde partie "évaluation" en tant que telle qui fâche, pas question de l’abandonner, mais il n’y aura aucune sanction, le cas échéant, avant… la rentrée 2026. Plus tard donc et pour le prochain gouvernement. Ce que proposait notamment la CSC côté syndical – et on sait qu’il y a une importante rupture syndicale sur ce point en terme de stratégie globale, syndicats socialistes et libéraux plus hostiles et redoutant des "risques d'abus".