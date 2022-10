Évadez-vous avec Motify, un jeu mobile zen et relaxant

Il y a quelque chose de passionnant dans Motify. Sa facilité de prise en main. Son concept, tellement simple. Ses illustrations, souvent très réussies. Autant d’éléments qui, combinés, forment un jeu parfait calibré pour la détente.

Dans Motify, le but est de recoller les morceaux d’une illustration aux motifs répétés à l’infini. Chaque illustration, et il y a de quoi faire, car il y en a plus de 800, est classée par thème (voyages, nourriture, animaux, etc.). Une fois le niveau choisi, Motify vous place devant une version en noir et blanc de l’illustration. À vous alors de redonner de la couleur à l’ensemble en replaçant les pièces du puzzle présentes en bas de l’écran.

Si certains dessins sont plus simples que d’autres, grâce à des lettres ou des éléments graphiques facilement reconnaissables, d’autres peuvent vous compliquer la tâche. Une ancienne carte des États-Unis ou un collage de monuments parisiens peuvent être difficiles à reconstituer lors du passage au noir et blanc.

Mais pas de panique, le jeu n’est jamais là pour vous punir (il n’y a ni chronomètre ni score, uniquement des trophées optionnels), et vous pouvez profiter de la bande-son pour prendre tout votre temps et contempler les œuvres terminées (qui font souvent de très jolis fonds d’écrans).

Bref, vous l’aurez compris, Motify ne séduira pas les fans de Call of Duty ou Fifa 23, mais pour tous ceux (tout) petits et grands, qui souhaitent se détendre sans se prendre la tête, le jeu signé Borderleap vaut le détour. Motify est disponible dans l’abonnement Apple Arcade sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.