Evacuations et bombes sur le toit des réacteurs de la centrale de Zaporijia : faut-il vraiment avoir peur ?

Sur les réseaux sociaux, cette image inquiète. Elle montre des objets blancs non identifiés sur l’un des toits des six réacteurs que compte la centrale de Zaporijia. Ce cliché est aussi relayé par la presse ukrainienne qui se pose la question : les Russes ont-ils posé eux-mêmes des bombes pour faire exploser ce réacteur ?

Scénario improbable selon Emmanuelle Galichet, maître de Conférences en Sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Selon elle, il est très difficile de mettre des explosifs en quantité suffisante pour provoquer des dégâts importants : "il est déjà difficile d’aller jusqu’au toit car il y a plein de procédures. Ensuite, pour pouvoir endommager une enceinte de confinement d’un mètre d’épaisseur avec à l’intérieur une peau métallique en acier, il faut vraiment des charges d’explosifs extrêmement importantes. De plus, on aurait vu des mouvements plus importants depuis les satellites". Ces images peuvent-elles être des faux ? Emmanuelle Galichet pense en effet qu’il est probable que les photos soient des fakes, ou que les objets disposés sur les toits soient des leurres.

Volodymyr Zelensky avait lui affirmé mardi que des engins explosifs avaient été placés sur les réacteurs 3 et 4. Il avait convenu avec l’AIEA de contrôler au maximum la situation.