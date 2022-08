Eva van Velzen : les Bébéthèques, son rêve devient réalité

Eva van Velzen est originaire d’Enspijk, un tout petit village d’à peine 600 habitants aux Pays-Bas. Arrivée à Bruxelles il y a plus de 12 ans, elle démarre sa carrière professionnelle à la Commission européenne. "J’y ai travaillé dans les relations internationales. Mais dans ce milieu, j’étais dans une bulle, déconnectée de la vie réelle. Il me manquait cet ancrage local, ce côté terre à terre."

Écologiste dans l’âme, elle décide de rejoindre l’ASBL De Transformisten, une organisation socioculturelle et une communauté de citoyens qui prennent des initiatives pour créer un modèle de vie soutenable pour tous les êtres vivants. "C’est une association très ouverte aux différentes idées de ses collaborateurs. Ici, on peut rêver et tester de nouveaux modes de fonctionnement plus vertueux." Eva travaille d’abord au développement du réseau de Repair café. Ensuite, avec l’arrivée de ses deux enfants, vient le déclic :"Il faut mutualiser les objets de puériculture. Des objets dont on a absolument besoin mais qu’on utilise très peu et pour une période très limitée."

Avec ses collègues, elle imagine et développe un système de Bébéthèque qui consiste à louer des objets de puériculture aux jeunes parents pour un tarif particulièrement démocratique. De quoi permettre à tous l’accès à des articles de qualité, tout en promouvant le partage et la réutilisation. Un beau concept à la fois durable et solidaire. "En mai 2018, avec la précieuse aide de Sarah Van Riel, nous avons ouvert la toute première Bébéthèque du pays au centre communautaire d’Elzenhof à Ixelles."