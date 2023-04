Eva Mendes fête les 10 ans du film dans lequel elle a rencontré Ryan Gosling

Ce 4 avril était un jour de fête pour les couples ! Jay Z et Beyoncé ont célébré leurs 15 ans de mariage, Eva Mendes et Ryan Gosling les dix ans de The Place Beyond The Spines dans lequel ils se sont rencontrés.

Les tourtereaux sont plutôt discrets sur leur vie privée et ne publient pas souvent de photos d’eux sur les réseaux. Mais dans un élan de nostalgie, l’actrice a partagé quelques souvenirs.

"Sarah Condito vient de m’envoyer ça pour me dire que ça fait dix ans que le film est sorti. J’ai l’impression que c’était il y a une éternité", a-t-elle écrit en légende.

Ils incarnent Luke, un motard rebelle et Romina, une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir. Luke découvre qu'il a un fils avec elle et décide de prendre son rôle de père très à cœur. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il commence à braquer des banques. Puisque personne ne parvient à l’attraper, un policier du nom de Avery (Bradley Cooper) en fait son affaire et finit par le tuer. L’histoire se concentre ensuite sur la rencontre entre leurs fils respectifs, quinze ans plus tard, qui n’ont aucune idée du passé de leurs pères.

Les acteurs se sont mis ensemble pendant le tournage en 2011 et depuis, filent le parfait amour. Ils sont les heureux parents de deux filles âgées de 9 et 7 ans.