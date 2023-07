Eva Jospin sculpte le carton à la Fondation Thalie

Vous avez dit romantique ?

Eva Jospin aime les ruines, les fragments d’architecture dans des paysages romantiques (Rome antique ?)… mais sans candeur ni rêverie. Valère Gilles, chargé de médiation auprès des publics, s’en réfère plutôt aux âmes torturées et aux sombres forêts du romantisme allemand (XVII-XVIIIe) ." [Eva Jospin] fait des ruines comme les romantiques allemands : on est dans cette mise en place d’un élément architectural humain qui est balayé par la nature, par le temps et nous réduit à cette petite chose dans ce paysage immense qu’est le monde et le temps. " Et Jospin précise "La ruine est une forme de memento mori ([un type de nature morte (!) qui nous rappelle notre condition de mortel]) où la main de l’homme et la main de la nature s’entremêlent. "