Eva De Bleeker remplacée par Alexia Bertrand : "Vous pouvez me considérer comme membre de l’Open Vld"

Eva De Bleeker, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, a présenté sa démission.

Elle est remplacée par Alexia Bertrand (MR), qui a prêté serment devant le Roi ce vendredi en tant que secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs.

Une secrétaire d’Etat sous pression

Depuis plusieurs jours, une polémique s’est formée autour de la secrétaire d’État Open Vld. La libérale flamande a été prise ces derniers jours, sous le feu de vives critiques à la suite d’erreurs dans les documents budgétaires qu’elle a transmis à la Chambre.

En effet, les chiffres communiqués en octobre à l’Europe ne sont pas les mêmes que ceux transmis aux parlementaires ces derniers jours. On parle d’une différence de plus d’un 1,5 milliard €. Comment expliquer cette différence en quelques semaines ?

Hier à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo parle d’une erreur matérielle. Visiblement, l’explication n’a pas suffi.

MR vs Open Vld ?

Il reste à savoir comment ce poste dévolu à l’Open VLD se retrouve attribué à une députée bruxelloise MR ?

"Les deux dernières années, j’ai relevé le défi avec beaucoup de passion, chaque jour […] J’aurais aimé terminer le travail commencé, mais je dois conclure à cet instant qu’il est devenu impossible pour moi de continuer", a brièvement indiqué la désormais ex-secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) vendredi après-midi, lors d’une déclaration à la presse à son cabinet. "J’ai donc décidé de rendre ma démission à mon président de parti", confirme l’ex-secrétaire d’État.

Au cours d’une conférence de presse, Alexia Bertrand a annoncé qu’elle faisait désormais partie de l’Open Vld. Ses référents seront aussi bien le président des libéraux flamands, Egbert Lachaert, que le Premier ministre, Alexander De Croo. "Vous pouvez me considérer aujourd’hui comme membre de l’Open Vld. Je fais partie de la grande famille libérale, mes premières lignes sont avec le président de ce parti et avec le Premier ministre", a expliqué celle qui était encore il y a quelques heures cheffe de groupe MR au parlement bruxellois. " Je ne sais pas encore si je serai à la fois membre du MR et de l’OpenVLD. Je sais qu’il est possible de le faire, mais je ne sais pas encore si je le ferai. " a-t-elle précisé.

Eva De Bleeker de l’ombre à la lumière

L’Open VLD recherchait une figure nouvelle pour remplacer Maggie De Block dans le Brabant flamand.

Echevine à Hoeilaart (Brabant flamand), Eva De Bleeker est devenue, en 2019, première suppléante de la liste Open Vld aux élections européennes. Ensuite, en 2020, secrétaire d’État au budget.

Présidente des Femmes Open Vld, Eva De Bleeker (48 ans) a travaillé, en parallèle de son mandat local, comme fonctionnaire à la Commission européenne au cours des dernières années, spécialisée en commerce et en énergie.

Elle a étudié le commerce à la VUB et à Berlin, avant d’obtenir un master en International Political Economy à l’université anglaise de Warwick.

Alexia Bertrand, née à Anvers, élue francophone

Âgée de 43 ans, née à Wilrijk, Alexia Bertrand est la fille de l’homme d’affaires Luc Bertrand patron du groupe Ackermans & Van Haaren, groupe dont elle était administratrice et fonction qu’elle quittera pour entrer au gouvernement.

Elle s’est lancée en politique en 2012 à Wouwé-St-Pierre, lors des élections communales. Elle est depuis 2019 députée bruxelloise et cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois. Son nom avait circulé pour succéder à Sophie Wilmès au gouvernement. Son président de parti lui alors préféré Hadja Lahbib. Alexia Bertrand a ensuite fait part de son intention de briguer la ministre-présidence bruxelloise en 2024. Une déclaration qui pourrait avoir déplu au sein du MR, avait-on alors indiqué.

L’arrivée d’Alexia Bertrand semble avoir surpris tous les partenaires de la majorité.