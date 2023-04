Euthanasie en Belgique : où en sommes-nous depuis la légalisation de 2002 ?

Il y a deux grands volets dans la loi. Le premier concerne le patient qui est suivi en oncologie et qui demande l’euthanasie parce qu’il souffre d’une maladie incurable. Dans ce cas, il y a une procédure de demande écrite et l’euthanasie est programmée.

L’euthanasie non anticipée

L’euthanasie est une demande explicite adressée à un médecin. Cette demande doit être exprimée sans contrainte et de manière répétée sur une période prolongée, puis être consignée par écrit. Ensuite, la procédure oblige ce médecin à demander un deuxième avis à un autre médecin. Lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un troisième avis est demandé.

Les médecins ont une grande liberté dans la loi.

L’avis d’un comité d’éthique ou d’un collège de médecins n’est pas obligatoire. "Les médecins ont une grande liberté dans la loi et peuvent rajouter les conditions qu’ils souhaitent" explique Olivier Bury.

Répondre à ses critères stricts

Chez nous, pour qu’un patient puisse demander à mourir, la législation sur l’euthanasie impose des critères stricts. Le patient doit être capable d’exprimer sa volonté de manière consciente et réfléchie. Il doit être dans une situation médicale sans issue et enfin, il doit souffrir de manière constante, insupportable et inapaisable, d’une affection grave ou incurable, qu’elle soit accidentelle ou pathologique.