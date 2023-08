Euthanasie : Annie, comme des dizaines de Français, a choisi de venir mourir en Belgique

Annie Menonville, une Française de 56 ans, atteinte d’un cancer des poumons, s’apprête à mener le dernier combat de sa vie : parvenir à mourir dignement en Belgique. Mais aussi à témoigner, pour faire avancer le débat en France.

"J’ai été diagnostiquée en 2019, j’avais une tumeur de neuf centimètres. On ne me donnait pas beaucoup de survie. Et ça fait quatre ans que je suis là. J’ai fait de la chimiothérapie, qui a été qualifiée d’Hiroshima, de la radiothérapie puis de l’immunothérapie. Malheureusement, j’ai fait une rechute, il y a un an. Et on m’a annoncé que j’étais incurable. Je me suis pris un coup de massue. Et là, après quatre ans, je n’en peux plus de ces traitements, de ces piqûres. Je n’en peux plus de me battre, sachant que la finalité sera la même.

Je vais mourir. Donc pourquoi attendre quand il y a tant de souffrance ? Parce que la maladie, du matin au soir, me rappelle que je suis très malade. Du matin au soir sur le canapé, shootée, les douleurs, ce n’est plus une vie. Moi j’ai dit aux docteurs belges qui m’ont accueillie : vous me délivrez, vous me faites un cadeau. J’en arrive à attendre la mort le plus rapidement possible. Je veux être enfin délivrée. Ça fait quatre ans que je souffre. Ça suffit."