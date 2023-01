Eurythmics fête les 40 ans de "Sweet Dreams (Are Made Of This)"

L’édition 2022 du Rock and Roll Hall of Fame a permis aux fans d’Eurythmics de retrouver leur groupe préféré sur scène, grâce à leur intronisation par The Edge, le guitariste de U2.

Annie Lennox et Dave Stewart se sont retrouvés lors de cette cérémonie de Los Angeles, comme l’ont fait aussi cette année Duran Duran, Eminem, Dolly Parton, Judas Priest, Pat Benatar, Carly Simon ou encore Lionel Richie.

Eurythmics a proposé trois titres au public : " Would I Lie to You ? De l’album de 1985, Be Yourself Tonight, " Missionary Man " (de 1986) et bien sûr, " Sweet Dreams (Are Made of This), incontournable tube de l’année 1983.

Cette présence sur scène est particulièrement rare depuis la dissolution d’Eurythmics en 1990. Plus tôt cette année, ils ont interprété un duo live de " Here Comes the Rain Again " lors de leur intronisation au Songwriters Hall of Fame. Avant cela, ils sont apparus ensemble lors d’un concert de bienfaisance de 2019 animé par Sting, et ont été les invités de l’émission spéciale de 2014 de CBS The Night That Changed America : A Grammy Salute to the Beatles.

Dave Stewart et Annie Lennox du groupe Eurythmics ont également fait un don à la collecte de fonds mise en place par l'auteur-compositeur-interprète Faye Fantarrow pour financer son traitement contre une tumeur au cerveau.

La musicienne de 20 ans a appris en septembre dernier qu'elle était atteinte par une tumeur rare et agressive, après avoir subi deux leucémies dans son enfance. Selon sa page JustGiving, les médecins pensent qu'il s'agit d'une conséquence rare de la radiothérapie qu'elle a reçue lorsqu'elle a subi une greffe de moelle osseuse après avoir combattu la leucémie pour la deuxième fois à l'âge de 13 ans. Le seul traitement disponible est un essai clinique en Californie qui coûte environ 450 000 £.

Dave Stewart est le mentor de Fantarrow depuis qu’il l’a signée sur son label Bay Street Records, lui qui a aussi donné 50 000 £ pour sa collecte de fonds JustGiving, tandis qu’Annie Lennox, de son côté, a promis 10 000 £. À ce jour (21 novembre), un peu plus d'un quart de l'argent nécessaire a été collecté.