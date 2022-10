Eurowings : un vol sur deux annulé jeudi en raison de la grève des pilotes

Un vol sur deux n'est pas assuré jeudi par la compagnie aérienne Eurowings, filiale de Lufthansa, en raison d'une grève des pilotes, après l'échec de négociations sur la diminution de leur temps de travail, a indiqué l'entreprise jeudi.

Selon Eurowings, environ la moitié de ses 516 vols quotidiens sont concernés par le débrayage, affectant jusqu'à 30.000 passagers. La compagnie, basée à Düsseldorf (Allemagne), s'attend à "un retour à la normale vendredi", lorsque la grève sera terminée, a-t-elle ajouté.

Les revendications des syndicats

Le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) avait appelé à cesser le travail après l'échec de négociations sur la convention collective.

Il demande un "allégement de la charge de travail (...), par exemple en réduisant les temps de vol maximaux et en augmentant les temps de repos", a détaillé VC mercredi. Les pilotes réclament en outre "14 jours de congés supplémentaires par an, et une réduction de cinq heures de la durée maximale de travail hebdomadaire", selon Eurowings.