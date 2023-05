Vingt-six pays étaient en compétition pour la finale de cette 67e édition du concours. Côté belge, notre représentant Gustaph, 42 ans, s'est mieux classé en finale samedi qu'au stade des demi-finales : grâce à son titre "Because of You", le chanteur belge a terminé à la 7e place, avec 182 points, alors qu'il avait clôturé les demi-finales en 8e position. Samedi soir en finale, Gustaph a obtenu la note maximale de 12 points à trois reprises, de la part des jurys de Grèce, Géorgie et Australie. En ce qui concerne le public, ce sont les Néerlandais qui ont attribué le plus de points (10) à notre candidat.