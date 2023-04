Eurovision : pourquoi ABBA portait des costumes extravagants à l’Eurovision 1974 ?

"La folle histoire de l’Eurovision", c’est un podcast dédié au concours Eurovision de la chanson dans lequel Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye reviennent sur les plus grands moments de l’histoire de cette compétition.

Dans ce premier épisode de "La folle histoire de l’Eurovision", Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye reviennent sur la participation du groupe suédois ABBA en 1974.

Le samedi 6 avril 1974, sur la scène du Dome à Brighton, ABBA marque l’histoire de l’Eurovision. Les quatre chanteurs sont perchés sur des bottes à semelles compensées et arborant des costumes pailletés et dépareillés. Le groupe suédois interprète Waterloo et ouvre la voie aux extravagances vestimentaires. Depuis, chauve-souris, boules à facette et accoutrements en tous genres se sont retrouvés sur la scène de l’Eurovision. Mais, saviez-vous que ABBA s’est affublé de ces costumes excentriques et dépareillés pour des raisons économiques ?

En effet, à l’époque, la Suède propose une réduction fiscale à l’achat de vêtements professionnels. Pour bénéficier de cet avantage, il fallait prouver que les costumes ne sont pas portables au quotidien. Cette raison économique a ouvert la voie aux extravagances vestimentaires, aujourd’hui typique de l’Eurovision.