Eurovision : le groupe Tvorchi, qui représentera l'Ukraine, se réfugie aux abris à Kiev

Les musiciens portaient des lunettes noires et des costumes bleus assortis, avec des ornements scintillants en forme de gerbes de blé. A la fin de l'alerte, le duo a joué à l'improviste devant des passagers surpris dans le hall d'entrée de cette vaste gare datant de l'époque stalinienne, décorée de lustres et de mosaïques. Le concert était destiné à promouvoir une campagne d'achat d'incubateurs pour prématurés, menée par United 24, une plateforme de dons en ligne soutenue par le président Volodymyr Zelensky.

Lors de la prochaine édition de l'Eurovision, ils prévoient de chanter une chanson intitulée "Heart of Steel", qui "symbolise la force et le courage", a déclaré Kenny, l'un des deux membres du groupe, en insistant sur sa fierté de représenter l'Ukraine. "Pour nous, le plus important est de gagner le combat et d'instaurer la paix dans le pays", a ajouté M. Hutsuliak. Mais s'ils remportaient à nouveau l'Eurovision cette année et que la situation devenait suffisamment sûre pour que le concours se tienne en Ukraine l'an prochain, "nous en serions heureux. Ce serait formidable", a-t-il ajouté.