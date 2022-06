Eurovision : l'Ukraine n'accueillera pas le concours en 2023 a déclaré l'UER

C'est devenu une tradition bien connue que le gagnant du concours Eurovision de la chanson accueille le concours l'année suivante, en fournissant certains critères, notamment en veillant à ce que la viabilité de l'organisation de l'événement et la sécurité de toutes les parties prenantes, y compris le public, soient remplies.

Compte tenu du contexte actuel du pays vainqueur de cette année, l'UER a pris le temps de mener une évaluation complète et une étude de faisabilité avec UA:PBC, le média audiovisuel public ukrainien et des spécialistes sur les questions de sûreté et de sécurité.

Le concours Eurovision de la chanson est l'une des productions télévisées les plus complexes au monde avec des milliers de personnes travaillant et participant à l'événement et 12 mois de temps de préparation nécessaires.

Après une analyse objective, le groupe de référence, le conseil d'administration de l'ESC, a conclu avec un profond regret que, compte tenu des circonstances actuelles, les garanties de sécurité et de fonctionnement requises pour qu'un radiodiffuseur héberge, organise et produise le concours Eurovision de la chanson en vertu du règlement de l'ESC ne peuvent être rempli par UA:PBC.

Dans sa déclaration, l'UER tient à remercier UA:PBC pour sa coopération et son engagement sans réserve dans l'exploration de tous les scénarios dans les semaines qui ont suivi la victoire de Kalush Orchestra le 14 mai à Turin et partage sa tristesse et sa déception que le concours de l'année prochaine ne puisse pas se tenir en Ukraine.

L'UER soutient UA:PBC dans toute une série de domaines depuis l'invasion. Nous veillerons à ce que ce soutien se poursuive afin que UA:PBC puisse maintenir le service indispensable qu'il fournit aux Ukrainiens.

À la suite de cette décision, conformément aux règles et pour assurer la continuité de l'événement, l'UER va maintenant entamer des discussions avec la BBC, en tant que finaliste de cette année, pour éventuellement accueillir le Concours Eurovision de la chanson 2023 au Royaume-Uni.

Les organisateurs du concours ont l'intention que la victoire de l'Ukraine se reflète dans les spectacles de l'année prochaine. Ce sera une priorité pour eux dans leurs discussions avec les hôtes éventuels.