Eurovision : l’UER annonce un grand changement dans le système de vote

Pour la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson, l’UER a décidé de donner plus d’importance aux votes des téléspectateurs. Désormais, les pays participants aux demi-finales et qui tenteront d’être qualifiés pour la finale seront choisis par le public. En effet, les résultats des demi-finales seront désormais déterminés uniquement sur la base des votes des téléspectateurs, plutôt qu’une combinaison d’un jury et d’un vote du public comme c’était le cas auparavant. Cependant, le jury de chaque pays votera toujours mais uniquement lors de la grande finale. Leurs votes seront combinés à ceux des téléspectateurs afin d’élire le pays qui remportera l’Eurovision.

Pour rappel, six pays avaient été pointés du doigt par l’UER lors du dernier concours. Des irrégularités avaient été remarquées dans les résultats de ces pays et les votes avaient été changés lors de la seconde demi-finale et la finale à Turin. C’est pour ces raisons que le système de vote aurait été modifié cette année, précise l’UER dans un communiqué : "Suite à la nature sans précédent des irrégularités de vote constatées lors du concours 2022, un groupe de travail de membres de l’UER a été créé pour rechercher des moyens de protéger l’intégrité de l’événement."