Eurovision des jeunes musiciens classiques : participez à la sélection nationale pour représenter la Belgique

Le 23 juillet 2022 aura lieu la finale du Concours "Eurovision Young Musicians". Ce concours, organisé tous les deux ans, est un événement télévisé et radiophonique international de musique classique visant à offrir la plus large scène possible à de jeunes musiciens talentueux et à les aider à entamer une carrière internationale.

Les précédents lauréats du concours Eurovision des jeunes musiciens ont connu un grand succès sur la scène mondiale, notamment Julian Rachlin (violon), Natalie Clein (violoncelle) et Eivind Holtsmark Ringstad (alto). Le premier concours Eurovision des jeunes musiciens (EYM) a eu lieu à Manchester (Royaume-Uni) le 11 juin 1982. Depuis lors, il a eu lieu six fois à Vienne, deux fois à Cologne et en Suisse (Genève, Lucerne) et une fois à Copenhague, Amsterdam, Bruxelles, Varsovie, Lisbonne, Bergen et Berlin.