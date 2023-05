Eurovision : découvrez le top 5 des plus gros aléas du direct

Place maintenant à la plus belle fausse note du concours. Ce qu’on peut déjà dire, c’est qu’il y en a eu quelques-unes au cours de ces 66 éditions. Mais parmi les plus légendaires, on retrouve celle de l’Espagne en 2017. Bon certes, se retrouver face à des centaines de millions de téléspectateurs, cela doit être assez stressant et les gorges peuvent parfois se nouer (ce qu'on comprend fort bien). Ce fut le cas de Manel Navarro en 2017. Le jeune candidat est en plein dans sa prestation lorsque sa voix craque littéralement. Une note qui devait être l'apothéose de sa chanson devient alors un cri strident qui vous donnera à coup sûr la grimace. Petit détail qui rend la scène encore plus délicate, c’est que cette fausse note arrive au moment où les chœurs et les instruments s’arrêtent. On a bien évidemment beaucoup de peine pour ce jeune garçon qui n’a certainement plus revu sa prestation depuis. Mais il faut avouer que nous, on ne s’en lasse pas…