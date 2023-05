Eurovision 2023 : pourquoi la prestation de la Pologne fait autant parler d’elle ?

Pour cette 67e édition du concours Eurovision, Blanka représente la Pologne avec la chanson pop "Solo". Agée de 24 ans, elle écrit sa première chanson à 14 ans. Elle part ensuite aux Etats Unis avec sa maman, et s’y installe pendant 4 ans. Elle y écume les castings de Los Angeles et de New-York guitare sous le bras, et se produit entre autres au "Bitter End", le plus ancien club rock de New-York, qui a notamment lancé la carrière de Lady Gaga. L’artiste Blanka a été choisie lors d’une finale nationale télévisée pour représenter la Pologne au concours eurovision cette année.