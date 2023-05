Sur les cinq dernières éditions de l’Eurovision, les bookmakers avaient vu juste à 3 reprises : ils avaient correctement prédit la victoire des Pays-Bas avec Duncan Laurence en 2019, de l’Italie avec le groupe Maneskin en 2021 et de l’Ukraine avec Kalush Orchestra l’an dernier.

S’ils se sont trompés pour les éditions de 2017 et 2018, nous pouvons tout de même les excuser puisque ce sont Salvador Sobral Portugal) et Netta (Israël), les prétendants à la deuxième place, qui l’ont finalement emporté. On peut donc dire qu’ils étaient dans le bon !