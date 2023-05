Pour l’Eurovision, les membres du groupe Vesna ont choisi d’interpréter une chanson 100% girl power qui prône la sororité. La chanson, intitulée "My sister’s crown", est écrite en quatre langues : anglais, tchèque, bulgare et ukrainien.

Sur scène, elles ont livré une prestation éclectique aux airs tantôt pop, tantôt rap. Si on souligne leur harmonie sur les looks et les coiffures, certains fans déplorent néanmoins une mise en scène plus timide en live que dans leur clip.

Ca n'enlève cependant rien à leur performance qui a été longuement applaudie et qui a touché un public large grâce à leur texte multilingues.