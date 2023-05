Eurovision 2023 : le 67e Concours Eurovision de la chanson débute ce mardi, une ex-vainqueur à nouveau favorite

Avec moins de 1% de chance, le candidat belge de 42 ans, Gustaph, de son vrai nom Stef Caers, se trouve loin derrière. Après deux participations en tant que choriste, il interprètera "Because of You", qui fait référence à son expérience personnelle en tant que queer et de l'amour inconditionnel qu'il reçoit de sa nouvelle "famille". "En même temps, c'est un morceau très universel", a-t-il raconté dimanche sur le tapis turquoise à Liverpool. "Je pense que le 'You' ('Toi' en français, NDLR.) renvoie à toute personne qui t'amène quelque chose de bien dans ta vie." Gustaph prendra part à la deuxième demi-finale, jeudi. Il sera le cinquième à monter sur scène, juste après l'Estonienne Alika ("Bridges") et avant le Chypriote Andrew Lambrou ("Break a broken heart").