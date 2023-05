Eurovision 2023 : la scénographie de l’Arménie charme le public de Liverpool

Cette année, l’Arménie est représentée par Brunette, une jeune chanteuse âgée de 21. Brunette est autrice-compositrice-interprète et chante depuis ses 4 ans. A 18 ans elle sort un premier single et depuis lors, elle enchaîne les tubes dans son pays natal. Suite à une sélection interne, Brunette représente l’Arménie avec la chanson "Future Lover", écrite comme une lettre à son futur amoureux qu’elle ne connaît pas encore. Cette chanson écrite en anglais et en arménien est l’une des plus visionnées du concours de l’Eurovision 2023 sur YouTube, dépassant déjà 5,5 millions de vues.. Assise sur un écran, Brunette séduit avec une scénographie très léchée. Au regard du succès de la performance de l’Arménie, Brunette devrait se qualifier pour la finale et même terminer parmi les meilleurs.