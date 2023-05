Classée parmi le top 10 de cette édition par les bookmakers, la jeune Alessandra vient de prouver qu’elle avait toutes ses chances d’emmener la Norvège jusqu’en finale grâce à son titre "Queen of the Kings".

Un titre qui a tout pour plaire puisqu’il aborde l’audace, l’envie d’être soi-même et de sortir plus fort des périodes difficiles de la vie.