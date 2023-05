Malgré sa défection lors du show de préparation à Amsterdam et sa disparition des réseaux sociaux pendant plusieurs jours, cela n'a pas vraiment altéré sa cote auprès des bookmakers du concours. La Canadienne de 35 ans est classée en 3e position, juste derrière le Finlandais Käärijä et la Suédoise Loreen. Arrivera-t-elle à créer la surprise ? Les bookmakers se trompent rarement et les pays victorieux se situent souvent dans leur top 3. De plus, la scénographie magistrale de La Zarra a fait grand bruit après que les images de ses répétitions ont été dévoilées sur les réseaux sociaux de l’Eurovision. Depuis, la représentante française ne cesse de grimper dans les sondages.